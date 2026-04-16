Чимаев отреагировал на заявление UFC, что дуэли взглядов со Стриклендом не будет

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев отреагировал на решение руководства организации не проводить дуэль взглядов между ним и американцем Шоном Стриклендом перед их поединком.

«Хотел бы я, чтобы состоялся фейс-то-фейс? Мне хотелось бы подраться. Драться всё равно надо», — сказал Чимаев в интервью Адаму Зубайраеву.

Напомним, поединок Чимаева и Стрикленда возглавит турнир UFC 328, который состоится 10 мая в Ньюарке (США).

Ранее экс-чемпион UFC Белал Мухаммад заявил, что Чимаев и Пауло Коста могут сразиться за титул в полутяжёлом весе (до 93 кг).

