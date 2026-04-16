Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Деметриус Джонсон: бой Топурии и Царукяна обязательно должен состояться

Экс-чемпион UFC американец Деметриус Джонсон выступил за организацию поединка за титул в лёгком весе (до 70 кг) между грузином Илией Топурией и россиянином Арманом Царукяном.

«Арман чертовски хорош, чуваки. Илия очень хороший атлет, великолепный бокс, великолепная техника… Но Арман напоминает мне Двалишвили. Я ещё никогда не ощущал таких кондиций. Арман очень силён физически, он по-прежнему учится.

Считаю, что Арман способен повалить Илию. Если же нет, это будет отстойный бой. Как по мне, у Армана есть достаточная решимость, чтобы не бояться Илию.

Этот поединок должен состояться. Бой Армана и Илии обязательно должен состояться до того, как Илия подерётся с Исламом», — сказал Джонсон на своём YouTube-канале.

