Деметриус Джонсон: бой Топурии и Царукяна обязательно должен состояться

Экс-чемпион UFC американец Деметриус Джонсон выступил за организацию поединка за титул в лёгком весе (до 70 кг) между грузином Илией Топурией и россиянином Арманом Царукяном.

«Арман чертовски хорош, чуваки. Илия очень хороший атлет, великолепный бокс, великолепная техника… Но Арман напоминает мне Двалишвили. Я ещё никогда не ощущал таких кондиций. Арман очень силён физически, он по-прежнему учится.

Считаю, что Арман способен повалить Илию. Если же нет, это будет отстойный бой. Как по мне, у Армана есть достаточная решимость, чтобы не бояться Илию.

Этот поединок должен состояться. Бой Армана и Илии обязательно должен состояться до того, как Илия подерётся с Исламом», — сказал Джонсон на своём YouTube-канале.