Мераб Двалишвили объяснил, почему Царукян не сможет победить Топурию

Бывший чемпион UFC грузин Мераб Двалишвили высказался о потенциальном поединке за титул в лёгком весе (до 70 кг) между грузином Илией Топурией и россиянином Арманом Царукяном.

«Я уважаю Армана Царукяна, он великолепный спортсмен, великолепный боец, но пока Илия чемпион в этой весовой категории… Если Арман подерётся с Илией, Илия победит, из-за стиля. Повалить Илию не получится, нет смысла бороться с ним. Арману придётся боксировать с Илией, а Илия его нокаутирует. Таково моё мнение», — сказал Двалишвили в интервью YouTube-каналу Mighty.

