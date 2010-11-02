Лебедев: Хук не брезгует грязными приёмами

Обязательный претендент на титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе по версии WBO Денис Лебедев рассказал о подготовке к поединку с обладателем титула Марко Хуком, который состоится 18 декабря.
«Бои Хука изучали. И довольно досконально, вместе с тренером Валерием Иванычем. Особо отмечу отличную физическую подготовку, выносливость Хука, благодаря которой он может в высоком темпе отработать 12 раундов, но при этом способен и быстро нокаутировать соперника. Я также отмечу некую неправильность отдельных элементов его арсенала. Но это качество, если его тщательно не изучить, может доставить большие трудности его соперникам. К тому же Марко Хук не брезгует захватами, ударами по затылку и некоторыми другими грязными элементами бокса.
Сам я не собираюсь такие приёмчики применять. Не знаю также — есть ли универсальные способы им противостоять, если соперник применяет? Но бдительность стараюсь никогда не терять. Например, даже после удара гонга я не расслабляюсь, потому что соперник может тебя, расслабленного, ударить. Судья, возможно, этого не заметит, а ты „поплывёшь“ и потом уже не сможешь настроиться на битву», — приводит слова Лебедева газета «Труд».
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