Коста: Ульберг выбывает на год, в UFC должны разыграть титул

Седьмой номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Пауло Коста заявил, что новый чемпион дивизиона новозеландский спортсмен Карлос Ульберг не выступит до 2027 года из-за травмы колена.

«Карлос выбывает на год. Я разговаривал с ним, он сказал, что его ждёт операция. Карлос вне игры. Считаю, что UFC должны вновь разыграть титул, временный или вакантный, планирую поучаствовать в этом, должен следующим сразиться за пояс. Не имеет значения, кто будет соперником. Если это будет Магомед Анкалаев — отлично. Он русский и он левша. Меня это устраивает», — сказал Коста в подкасте Ариэля Хельвани.