«Он монстр». Мераб Двалишвили высказался о Хамзате Чимаеве

Бывший чемпион UFC грузин Мераб Двалишвили высказался о действующем обладателе титула в среднем весе (до 84 кг) Хамзате Чимаеве.

«Хамзат Чимаев — монстр. Он очень силён, у него есть инстинкт убийцы. Чимаев всегда дерётся жёстко. Он отлично выступил против дю Плесси. Повалил его и удерживал, он не растрачивал силы, меня впечатлило, насколько умно Хамзат это сделал», — сказал Двалишвили в интервью YouTube-каналу Mighty.

Напомним, 10 мая на турнире UFC 328 в Ньюарке (США) Чимаев проведёт защиту титула против американца Шона Стрикленда.

