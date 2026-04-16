Камил Гаджиев назвал бой, который поднял бы популярность UFC в мире

Российский промоутер Камил Гаджиев считает, что поединок звёзд UFC Ислама Махачева и Илии Топурии поднял бы интерес к престижнейшей организации мира, который, по его мнению, в последнее время падает.

«К Лиге чемпионов падает интерес. К чемпионату России по футболу тоже, когда «Зенит» выиграл его несколько раз подряд. Но стоило победить «Краснодару» — и интрига снова жива. Чувства болельщиков всегда притупляются, поэтому нужно делать что-то, чтобы их оживлять. Бой Махачева и Топурии — самая лучшая пилюля, чтобы это случилось», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

