Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хорхе Масвидаль назвал бой, ради которого вернулся бы в UFC

Комментарии

Двукратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Хорхе Масвидаль заявил, что готов возобновить профессиональную карьеру ради поединка с бывшим чемпионом дивизиона британцем Леоном Эдвардсом.

«Буду откровенен. Если UFC дадут мне Леона [Эдвардса], уложусь в 77 кг уже завтра. Хотел бы провести этот бой. У него ничего не запланировано. Я бил бы его всем подряд. Хотелось бы это устроить», — сказал Масвидаль в подкасте Deep Water.

Напомним, свой последний поединок Масвидаль провёл в апреле 2023 года, на UFC 287 проиграв единогласным судейским решением бразильцу Гилберту Бёрнсу.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android