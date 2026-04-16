Хорхе Масвидаль назвал бой, ради которого вернулся бы в UFC

Двукратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Хорхе Масвидаль заявил, что готов возобновить профессиональную карьеру ради поединка с бывшим чемпионом дивизиона британцем Леоном Эдвардсом.

«Буду откровенен. Если UFC дадут мне Леона [Эдвардса], уложусь в 77 кг уже завтра. Хотел бы провести этот бой. У него ничего не запланировано. Я бил бы его всем подряд. Хотелось бы это устроить», — сказал Масвидаль в подкасте Deep Water.

Напомним, свой последний поединок Масвидаль провёл в апреле 2023 года, на UFC 287 проиграв единогласным судейским решением бразильцу Гилберту Бёрнсу.