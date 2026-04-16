Волкановски: реванша Ульберга и Прохазки не будет

Чемпион UFC австралиец Алекс Волкановски считает, что руководство промоушена не будет организовывать незамедлительный титульный реванш в полутяжёлом весе (до 93 кг) между новозеландцем Карлосом Ульбергом и чехом Иржи Прохазкой.

«Этого не будет. Мне нравится Иржи, не собираюсь его критиковать. Но так это не работает. Даже несмотря на то что Ульберг травмировал ногу, казалось, что это будет тяжёлый поединок для Иржи. Не знаю, как можно убедить UFC словами: «Дайте мне реванш из-за обстоятельств». Вам ответят: «Подожди, он порвал крестообразную связку и всё равно тебя нокаутировал». Понятия не имею, как UFC могут на это отреагировать», — сказал Волкановски на своём YouTube-канале.