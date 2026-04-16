Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Алекс Перейра готовится к дебюту в тяжёлом весе UFC

Алекс Перейра готовится к дебюту в тяжёлом весе UFC
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях бразилец Алекс Перейра продолжает подготовку к поединку за временный титул в тяжёлом дивизионе (до 120 кг) с французом Сирилем Ганом, который состоится 14 июня на турнире в Белом доме США.

Боец поделился видео силовой тренировки в зале.

Алексу Перейре 38 лет. Бразилец, чемпион мира по кикбоксингу, дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2015 году, с 2021-го выступает в UFC. В 2022-м стал чемпионом UFC в среднем весе (до 84 кг), в 2023-м – чемпионом в полутяжёлом весе (до 93 кг), в 2025-м – двукратным чемпионом в полутяжёлом весе.

