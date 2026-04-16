Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Мой лагерь основывается на этом». Илия Топурия детально рассказал, как готовится к боям

«Мой лагерь основывается на этом». Илия Топурия детально рассказал, как готовится к боям
Комментарии

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) грузин Илия Топурия рассказал, как готовится к своим выступлениям.

«Конечно, мы разбираем любого моего соперника. У всех есть свои привычки. Итак, я выбираю несколько комбинаций и постоянно над ними работаю. Мой тренировочный лагерь основывается на стратегии. Мы не выбираем стратегию за день до боя или в неделю боя, нет. Стратегия появляется перед тренировочным лагерем, и мы работаем над ней всю подготовку. У меня есть три-четыре комбинации — перевод в партер, где я проведу приём, и ударка. Есть пара эпизодов, в которых, если я поймаю вас, вы уснёте. Не так уж и много, три-четыре комбинации», — сказал Топурия в подкасте Fight Disciples.

Материалы по теме
Бенеил Дариуш назвал фаворита в бою Топурия — Царукян
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android