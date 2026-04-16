Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Это харам». Хамзат Чимаев объяснил, что не планирует убивать Шона Стрикленда в их бою

Комментарии

31-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, ответил на вопросы о поединке с экс-чемпионом UFC в категории до 84 кг американцем Шоном Стриклендом.

— То, что фанаты говорят, озвучу: «Если Хамзат возьмёт его [Шона] в сабмишен, то тут надо будет охране разнимать». Потому что ты как будто бы не отпустишь. Может такое произойти?
— Я не хочу убивать человека — это харам (смеётся).

— То есть убивать ты не собираешься?
— Не, что там, мне всё равно не дадут его убивать. На улице бы умер и умер, а в клетке — это спорт, — сказал Чимаев на YouTube-канале adam zubayraev.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android