«Это харам». Хамзат Чимаев объяснил, что не планирует убивать Шона Стрикленда в их бою

31-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, ответил на вопросы о поединке с экс-чемпионом UFC в категории до 84 кг американцем Шоном Стриклендом.

— То, что фанаты говорят, озвучу: «Если Хамзат возьмёт его [Шона] в сабмишен, то тут надо будет охране разнимать». Потому что ты как будто бы не отпустишь. Может такое произойти?

— Я не хочу убивать человека — это харам (смеётся).

— То есть убивать ты не собираешься?

— Не, что там, мне всё равно не дадут его убивать. На улице бы умер и умер, а в клетке — это спорт, — сказал Чимаев на YouTube-канале adam zubayraev.