Чимаев о Стрикленде: у него команды нет. Один тренер, и со мной общается лучше, чем с ним

31-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, ответил на вопрос о возможном конфликте за пределами октагона с командой бывшего чемпиона UFC в категории до 84 кг американца Шона Стрикленда.

— Если бы [твоя] команда увидела команду Шона Стрикленда и не было бы рядом охраны, что-нибудь произошло бы?

— Да у него команды и нет. Там один тренер, и то он общается со мной лучше, чем с ним, — сказал Чимаев на YouTube-канале adam zubayraev.

Хамзат и Шон проведут свой поединок на турнире UFC 328, который состоится в Ньюарке, США, в ночь на 10 мая 2026 года. Их бой возглавит кард турнира.