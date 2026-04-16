Райан Гарсия «кинул» Армана Царукяна на $ 40 тыс.

Чемпион мира по боксу в полусреднем весе по версии WBC Райан Гарсия не расплатился с бойцом UFC Арманом Царукяном после того, как проиграл ему спор на совместном стриме.

Американец проиграл спор, не сумев пробить корпус члену команды Ахалкалакца, и в эфире отдал россиянину несколько пачек с деньгами, но, как оказалось, эти деньги не остались у Царукяна.

«Сейчас с Хамзатом поедем на базар с Райаном Гарсией. Он должен мне $ 40 тыс. Он их не отдал – там много денег было, и он сказал: «Мы сейчас посчитаем и принесём». Потом не принесли и сказали: «На счёт тебе отправим». Сказал: «Мужское слово даю – отправлю тебе». Пять дней прошло – даже не пишет, какой у меня номер карты», — поделился Царукян в беседе с Адамом Зубайраевым.

