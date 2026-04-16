«У нас с ним вражда». Пауло Коста — о Джоше Хоките

Бразильский боец UFC Пауло Коста рассказал о личной неприязни к американскому тяжеловесу Джошу Хокиту после того, как по итогам турнира UFC 327 в Майами Хокит получил не только бонус за «Бой вечера», но и бонус за «Выступление вечера», на который рассчитывал сам Коста.

«Я разозлился на UFC из-за бонуса. Я действительно считаю, что заслужил этот бонус, эти $ 100 тыс. Не думаю, что Хокит заслужил два бонуса. Когда чувствую несправедливость и предвзятое отношение, это пробуждает во мне худшие чувства – в голове и в сердце. Становлюсь безумным, хочу крушить всё вокруг. Я написал им об этом. Это был один из лучших боёв в тяжёлом весе, которые я видел в жизни, но Джош забрал мой бонус за «Выступление вечера». Я выступил лучше, чем он. Он забрал бонус за «Бой вечера», но прихватил и мой тоже. Так что он должен мне $ 100 тыс., и я получу их, так или иначе. Я заставлю его заплатить мне $ 100 тыс. Если мне не заплатит Дана Уайт, Джош Хокит должен будет мне заплатить. Теперь у нас с ним вражда, большие проблемы. 100 тысяч проблем», — цитирует Косту Fight Time.