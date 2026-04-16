«Мы братья». Хамзат Чимаев — о слухах про плохие взаимоотношения с Хабибом Нурмагомедовым

31-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, высказался о своих отношениях с прославленным российским непобеждённым бойцом Хабибом Нурмагомедовым.

«Мы выросли, восхищаясь Хабибом, и восхищаемся до сих пор, он один из величайших в истории. Люди думают, что у нас с ним какие-то проблемы, но это не так. У меня была пара диалогов с его братом — Абубакаром Нурмагомедовым. Но мне нравится Хабиб. Он мой брат-мусульманин. Он, как и я, родом из бедной деревни. Дагестан и Чечня — одно целое, мы братья», — приводит слова Чимаева аккаунт Тhe Fight Fantastic в социальной сети Х.

