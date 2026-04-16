Бёрнс объяснил, почему Махачеву будет сложнее с Гарри и Усманом, а не с Моралесом

Бывший претендент на титул UFC бразилец Гилберт Бёрнс объяснил, почему 26-летний эквадорец Майкл Моралес не является хорошим соперником для 34-летнего действующего обладателя чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянина Ислама Махачева.

«Моралес — крупный парень, но я действительно верю, что в итоге Ислам сможет контролировать его, заставить устать и одержать досрочную победу в поздних раундах. А вот Иан Гарри и Камару Усман — это очень тяжёлые бои для Ислама Махачева, и лёгкими их точно не назвать», — приводит слова Бёрнса издание MMA Fighting.

В своём последнем бою в ноябре 2025 Махачев победил Джека Делла Маддалену и стал чемпионом полусреднего дивизиона.