Артём Сусленков оказался тяжелее Артура Манна перед титульной защитой

30-летний российский непобеждённый боксёр и чемпион IBF Europe Артём Сусленков, занимающий 13-е место в рейтинге WBA в тяжёлом весе, и 35-летний немецкий боксёр Артур Манн прошли процедуру взвешивания в преддверии своего поединка на турнире IBA 17 апреля в подмосковном Серпухове.

Российский боксёр оказался тяжелее своего визави из Германии, показав на весах 108,5 кг. Артур оказался на 3,4 кг легче — 105,1 кг.

Сусленков завоевал титул WBA Continental в октябре в Грозном, когда досрочно победил хорвата Агрона Смакичи. В декабре в Дубае Сусленков нокаутировал американца Стэнли Райта и завоевал пояс IBA.PRO Intercontinental в тяжёлом весе.