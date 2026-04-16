Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Артём Сусленков оказался тяжелее Артура Манна перед титульной защитой

Артём Сусленков оказался тяжелее Артура Манна перед титульной защитой
Комментарии

30-летний российский непобеждённый боксёр и чемпион IBF Europe Артём Сусленков, занимающий 13-е место в рейтинге WBA в тяжёлом весе, и 35-летний немецкий боксёр Артур Манн прошли процедуру взвешивания в преддверии своего поединка на турнире IBA 17 апреля в подмосковном Серпухове.

Фото: IBA PRO

Российский боксёр оказался тяжелее своего визави из Германии, показав на весах 108,5 кг. Артур оказался на 3,4 кг легче — 105,1 кг.

Сусленков завоевал титул WBA Continental в октябре в Грозном, когда досрочно победил хорвата Агрона Смакичи. В декабре в Дубае Сусленков нокаутировал американца Стэнли Райта и завоевал пояс IBA.PRO Intercontinental в тяжёлом весе.

Материалы по теме
Джошуа «съест» такого Фьюри. Но Цыганский король — это боксёр-сюрприз
Джошуа «съест» такого Фьюри. Но Цыганский король — это боксёр-сюрприз
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android