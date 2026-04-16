Роузи назвала минимальный гонорар бойцов на турнире MVP в Лос-Анджелесе

Бывшая чемпионка UFC в легчайшем весе Ронда Роузи раскрыла минимальную сумму выплат для участников предстоящего турнира Most Valuable Promotions.

«Одна вещь, которой я действительно горжусь на этом турнире – это то, что абсолютный минимум, с которым уйдёт любой боец, даже если у него нет большого послужного списка и он проиграет, составляет $ 40 тыс. Если ты дерёшься три раза в год, это уже значительно больше прожиточного минимума, а UFC этого сказать не может. Я надеюсь, что каждый, кто сегодня здесь находится, получит самый большой гонорар в своей карьере», — цитирует Роузи Fight Time.

Турнир, организованный промоутерской компанией Джейка Пола, состоится 16 мая в Лос-Анджелесе. Соперницей Роузи станет звезда смешанных единоборств и кино Джина Карано.