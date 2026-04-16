Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Роузи назвала минимальный гонорар бойцов на турнире MVP в Лос-Анджелесе

Роузи назвала минимальный гонорар бойцов на турнире MVP в Лос-Анджелесе
Комментарии

Бывшая чемпионка UFC в легчайшем весе Ронда Роузи раскрыла минимальную сумму выплат для участников предстоящего турнира Most Valuable Promotions.

«Одна вещь, которой я действительно горжусь на этом турнире – это то, что абсолютный минимум, с которым уйдёт любой боец, даже если у него нет большого послужного списка и он проиграет, составляет $ 40 тыс. Если ты дерёшься три раза в год, это уже значительно больше прожиточного минимума, а UFC этого сказать не может. Я надеюсь, что каждый, кто сегодня здесь находится, получит самый большой гонорар в своей карьере», — цитирует Роузи Fight Time.

Турнир, организованный промоутерской компанией Джейка Пола, состоится 16 мая в Лос-Анджелесе. Соперницей Роузи станет звезда смешанных единоборств и кино Джина Карано.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android