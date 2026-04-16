«***** как страшно». Биспинг поддержал решение Аспиналла остановить бой с Ганом

Экс-чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг заявил, что чемпион в тяжёлом весе Том Аспиналл поступил правильно, остановив поединок с Сирилем Ганом после тычка в глаз от француза.

«Сириль [до остановки] был великолепен. Он, вероятно, выигрывал тот раунд. И многие припоминают это Тому Аспиналлу, мол, вот именно поэтому он и не продолжил бой, сказав: «Я не вижу». И я уже много раз высказывался по этому поводу. В этом спорте не говори, что не видишь, если ты на самом деле видишь. Бывают же такие, которые: «О, я не вижу», а на самом деле всё они видят. Ну да, немного размыто или что-то такое, а с глазом всё нормально.

А вот если ты вообще ни черта не видишь. Вот тогда да. Думаю, в тот момент можно говорить: «Воу-воу, минуточку, остановите бой. Я вообще ***** не вижу!» Ведь вот какая правда — если ты вообще ***** не видишь, то выходить в клетку это ***** как страшно», — сказал Биспинг на YouTube-канале JAXXON PODCAST.