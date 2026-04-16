«Жадное брюхо, дай мне $ 1 млрд». Александр Усик — о трилогии с Тайсоном Фьюри

Непобеждённый 39-летний действующий чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик высказался о возможном третьем поединке с бывшим чемпионом мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британцем Тайсоном Фьюри.

«Тайсон, Жадное брюхо, дай мне $ 1 млрд, и я проведу с тобой трилогию. Если победит Тайсон, это хорошо… 12-й раунд, победа Тайсона, поздравляю», — сказал Усик на YouTube-канале The Stomping Ground.

В последнем поединке, который состоялся 20 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания), Усик разделил ринг с британцем Даниэлем Дюбуа. Александр победил нокаутом в пятом раунде. Для боксёров это был реванш, а на кону стояло звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.