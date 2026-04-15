Деметриус Джонсон высказался о травмах глаз в UFC на примере боя Аспиналл — Ган

Экс-чемпион UFC американец Деметриус Джонсон поддержал решение чемпиона в тяжёлом весе Тома Аспиналла остановить поединок с Сирилем Ганом из-за тычка в глаз.

«Помню, я был на турнире в Сиэтле, и бой [Генри Сехудо и Сонг Ядонга] остановился. Генри такой: «О, я не могу… я не вижу». А потом пошли к судейским запискам, и в итоге Сехудо проиграл бой. Но если ты вообще ***** не видишь… если бы я был в бою, и мне бы ткнули в глаз, и я реально ничего не видел — я ***** не буду драться. Да. Ты [Майкл Биспинг] сам это прожил, когда у тебя сетчатка отслоилась. Ты получил этот чёртов вращающийся удар ногой от… как его… Витора [Белфорта]. Ведь это дерьмо — вопрос жизни и смерти, понимаешь?

Так что да, я считаю, что Том Аспиналл поступил правильно. Сказал: «Я не вижу, я не продолжу». С тех пор ему сделали столько операций на глазах, чтобы исправить это», — сказал Джонсон на YouTube-канале JAXXON PODCAST.