Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб Нурмагомедов: «Реал» Мадрид — клуб моего сердца

Комментарии

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов признался в любви к мадридскому «Реалу». Спортсмен рассказал, что следит за футболом с детства и никогда не думал, что лучшие клубы мира будут приглашать его.

«Я слежу за футболом с детства. В детстве я даже не мог представить, что лучшие клубы мира будут приглашать меня. Я посетил много стадионов и много тренировочных центров разных клубов. Но «Реал» Мадрид — клуб моего сердца», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Хабиб неоднократно посещал матчи «Реала» и встречался с игроками команды. Дагестанский спортсмен является известным болельщиком мадридского клуба.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android