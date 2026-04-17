Хабиб Нурмагомедов: «Реал» Мадрид — клуб моего сердца

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов признался в любви к мадридскому «Реалу». Спортсмен рассказал, что следит за футболом с детства и никогда не думал, что лучшие клубы мира будут приглашать его.

«Я слежу за футболом с детства. В детстве я даже не мог представить, что лучшие клубы мира будут приглашать меня. Я посетил много стадионов и много тренировочных центров разных клубов. Но «Реал» Мадрид — клуб моего сердца», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Хабиб неоднократно посещал матчи «Реала» и встречался с игроками команды. Дагестанский спортсмен является известным болельщиком мадридского клуба.