WWE WrestleMania 42: кард первого дня шоу. Поединок Логана Пола, бой iShowSpeed

В ночь на 18 апреля в Лас-Вегасе, США, на «Эллиджент Стэдиум» состоится первый день крупнейшего реслинг-шоу года от промоушена World Wreslting Entertainment (WWE) WrestleMania 42. По традиции последних лет мероприятие пройдёт в два дня. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с кардом первого дня шоу, которое начнётся в 1:00 мск.

Официальной трансляции в России не будет, но посмотреть шоу в прямом эфире можно на сервисе Netflix

WWE WrestleMania 42. Кард первого дня шоу:

1. «Вижен» (Логан Пол и Остин Тиори) и IShowSpeed против «Усо» (Джей Усо и Джимми Усо) и ЭлЭй Найт — командный поединок.

2. Джейкоб Фату против Дрю МакИнтайра — несанкционированный матч.

3. Стефани Вакер (женская чемпионка Raw) против Лив Морган — титульный матч.

4. Эй Джей Ли (Интерконтинентальная чемпионка) против Бекки Линч — титульный матч.

5. «Непреодолимая сила» (Ная Джакс и Лэш Ледженд — командные чемпионки) против Шарлотт Флэр и Алексы Блисс против Бэйли и Валькирии против Близняшек Белл (Никки Белла и Бри Белла) — командный титульный поединок.

6. Сет Роллинс против Гюнтера.

7. Коди Роудс (Неоспоримый чемпион) против Рэнди Ортона — титульный матч.

