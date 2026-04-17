Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
WWE WrestleMania 42 — 2026 — кард шоу — первый день — где смотреть, во сколько начало

WWE WrestleMania 42: кард первого дня шоу. Поединок Логана Пола, бой iShowSpeed
В ночь на 18 апреля в Лас-Вегасе, США, на «Эллиджент Стэдиум» состоится первый день крупнейшего реслинг-шоу года от промоушена World Wreslting Entertainment (WWE) WrestleMania 42. По традиции последних лет мероприятие пройдёт в два дня. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с кардом первого дня шоу, которое начнётся в 1:00 мск.

Официальной трансляции в России не будет, но посмотреть шоу в прямом эфире можно на сервисе Netflix.

WWE WrestleMania 42. Кард первого дня шоу:

1. «Вижен» (Логан Пол и Остин Тиори) и IShowSpeed против «Усо» (Джей Усо и Джимми Усо) и ЭлЭй Найт — командный поединок.

2. Джейкоб Фату против Дрю МакИнтайра — несанкционированный матч.

3. Стефани Вакер (женская чемпионка Raw) против Лив Морган — титульный матч.

4. Эй Джей Ли (Интерконтинентальная чемпионка) против Бекки Линч — титульный матч.

5. «Непреодолимая сила» (Ная Джакс и Лэш Ледженд — командные чемпионки) против Шарлотт Флэр и Алексы Блисс против Бэйли и Валькирии против Близняшек Белл (Никки Белла и Бри Белла) — командный титульный поединок.

6. Сет Роллинс против Гюнтера.

7. Коди Роудс (Неоспоримый чемпион) против Рэнди Ортона — титульный матч.

Материалы по теме
WWE рассматривают приглашение Тома Брэди на WrestleMania после конфликта с Логаном Полом
Материалы по теме
Победы Андреевой в Штутгарте и «Авангарда» в Кубке Гагарина. Главное в спорте 16 апреля
Победы Андреевой в Штутгарте и «Авангарда» в Кубке Гагарина. Главное в спорте 16 апреля
