Армана Царукяна сняли с самолёта перед схваткой на борцовском турнире

Второго номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющего Армению и Россию, Армана Царукяна сняли с рейса, когда он направлялся на турнир борцовской лиги RAF, который пройдёт в ночь с 18 на 19 апреля. Об этом сообщил российский блогер Адам Зубайраев в социальной сети X.

Фото: Кадры из видео Адама Зубайраева

Фото: Кадры из видео Адама Зубайраева

На этом турнире Царукян должен встретиться с Юрайем Фейбером.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.