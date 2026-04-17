Стало известно, почему Армана Царукяна сняли с рейса в США

Российский блогер Адам Зубайраев назвал причину, по которого Второго номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющего Армению и Россию, Армана Царукяна сняли с рейса в США.

«Просто из-за того, что кто-то из команды пользовался телефоном во время того, как самолёт пытался взлететь и ещё второй человек открыл столик, Армана и двух его друзей выгнали из самолета, который направлялся на турнир RAF», — сказал Зубайраев на личной странице в социальной сети X.

Царукян направлялся на турнир борцовской лиги RAF, который пройдёт в ночь с 18 на 19 апреля. На этом турнире Царукян должен встретиться с Юрайем Фейбером.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.