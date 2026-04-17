Видео: Василий Камоцкий и Александр Волков провели тренировку

В социальных сетях появился видеоролик, на котором Василий «Пельмень» Камоцкий, выступающий на турнирах по пощёчинам, и 37-летний россиянин и второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе Александр Волков провели совместную тренировку.

Свой следующий поединок Волков проведёт с 34-летним представителем Доминиканской Республики Вальдо Кортес-Акостой на турнире UFC 328, который состоится в ночь с 9 на 10 мая. В главном бою вечера непобеждённый представитель ОАЭ Хамзат Чимаев будет защищать титул в поединке с американским атлетом Шоном Стриклендом.

Камоцкий, в свою очередь, готовится к турниру по пощёчинам PowerSlap19, организованный президентом UFC Даной Уайтом. Сражение Пельменя состоится 18 апреля.