«Не буду платить». Гарсия отказался отдать $ 40 тыс. Царукяну и предложил устроить драку

27-летний американский профессиональный боксёр и обладатель титула WBC в полусреднем весе (до 66,7 кг) Райан Гарсия прокомментировал слова второго номера в лёгком весе россиянина Армана Царукяна о невыплаченных $ 40 тыс. за проигранный спор.

«Арман и его команда, мы просто можем устроить разборку между нами с кем угодно из вас. Просто драка. Не за $ 40 тыс. или сколько бы там ни было. Я не буду тебе платить ни хрена. Давай просто подерёмся. Если кто-то из вас сможет победить — я дам $ 100 тыс.», — написал Гарсия в социальной сети Х, а позже удалил пост.

Американец проиграл спор, не сумев пробить корпус члену команды Ахалкалакца.