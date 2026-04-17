Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Умар Нурмагомедов поборолся с Забитом Магомедшариповым в тренажёрном зале

Умар Нурмагомедов поборолся с Забитом Магомедшариповым в тренажёрном зале
Комментарии

В социальных сетях появился видеоролик, на котором 30-летний российский боец смешанных боевых искусств Умар Нурмагомедов, занимающий второе место в рейтинге легчайшего дивизиона, провёл борцовскую схватку в тренажёрном зале со своим соотечественником и бывшим представителем UFC, выступавшим в полулёгком весе, Забитом Магомедшариповым.

В своём последнем поединке на турнире UFC 324 25 января 2026 года Нурмагомедов единогласным решением судей победил Дейвисона Фигейреду.

Всего на счету россиянина 20 побед в ММА, 11 из которых достались ему судейскими решениями, семь — сабмишеном и две — нокаутами. Своё единственное поражение он потерпел в бою с Мерабом Двалишвили.

Магомедшарипов дебютировал в UFC в сентябре 2017 года и провёл в общей сложности шесть боёв, в каждом из которых одержал победы. Всего на его счету в ММА 18 побед и одно поражение.

Материалы по теме
«Не буду платить». Гарсия отказался отдать $ 40 тыс. Царукяну и предложил устроить драку
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android