Умар Нурмагомедов поборолся с Забитом Магомедшариповым в тренажёрном зале

В социальных сетях появился видеоролик, на котором 30-летний российский боец смешанных боевых искусств Умар Нурмагомедов, занимающий второе место в рейтинге легчайшего дивизиона, провёл борцовскую схватку в тренажёрном зале со своим соотечественником и бывшим представителем UFC, выступавшим в полулёгком весе, Забитом Магомедшариповым.

В своём последнем поединке на турнире UFC 324 25 января 2026 года Нурмагомедов единогласным решением судей победил Дейвисона Фигейреду.

Всего на счету россиянина 20 побед в ММА, 11 из которых достались ему судейскими решениями, семь — сабмишеном и две — нокаутами. Своё единственное поражение он потерпел в бою с Мерабом Двалишвили.

Магомедшарипов дебютировал в UFC в сентябре 2017 года и провёл в общей сложности шесть боёв, в каждом из которых одержал победы. Всего на его счету в ММА 18 побед и одно поражение.