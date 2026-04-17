«Выживи в одном раунде ММА, и дам $ 1 млн». Царукян ответил Гарсии

29-летний боец, второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян ответил на предложение 27-летнего американского профессионального боксёра и обладателя титула WBC в полусреднем весе (до 66,7 кг) Райана Гарсии подраться за $ 100 тыс. вместо выплаты $ 40 тыс. за проигранный спор.

«$ 100 тыс. за восемь раундов, лол. Выживи со мной в одном раунде спарринга по ММА, и я дам тебе $ 1 млн», — написал Царукян в социальной сети Х.

Свой последний поединок в UFC Арман провёл 22 ноября 2025 года на турнире UFC Fight Night 265 в Дохе, Катар, где его соперником стал австралиец Дэн Хукер. Царукян победил во втором раунде после удушающего.

