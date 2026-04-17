«Я чемпион». Прохазка показал фото новорождённой дочери после титульного поражения в UFC

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе чех Иржи Прохазка сообщил о рождении дочери Элеоноры от своей возлюбленной Камилы Кордуликовой.

«Господи благослови. Чистая, ЧИСТАЯ сила любви — новорождённой Элеоноре, первенцу-дочери, и её матери, которая сегодня проявила невероятную силу, о существовании которой я и не знал.

Второе: до конца этой недели я прокомментирую всю ту *****, что вижу в соцсетях о моём последнем поединке, про остальных гиен вокруг, а также следующий шаг. Главное в бою, да и в жизни тоже: оставайся верен тому, во что веришь, и будь готов биться за это и пожертвовать всем, чем придётся. Это точно был мой бой за титул жизни, и чувствую, что я чемпион», — написал Прохазка в социальной сети Х.