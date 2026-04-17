Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«К чёрту American Air». Царукян опубликовал видео из частного джета после снятия с рейса

«К чёрту American Air». Царукян опубликовал видео из частного джета после снятия с рейса
Комментарии

29-летний боец, второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян отреагировал на то, что его сняли с самолёта в ночь на 17 апреля.

«Отказался от коммерческих рейсов, видимо, теперь я на частном. К чёрту Ameriсan Air», — написал Царукян в социальных сетях.

Ночью Арман направлялся на турнир борцовской лиги RAF, который пройдёт в ночь с 18 на 19 апреля, где должен встретиться с Юрайей Фейбером.

В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android