«К чёрту American Air». Царукян опубликовал видео из частного джета после снятия с рейса

29-летний боец, второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян отреагировал на то, что его сняли с самолёта в ночь на 17 апреля.

«Отказался от коммерческих рейсов, видимо, теперь я на частном. К чёрту Ameriсan Air», — написал Царукян в социальных сетях.

Ночью Арман направлялся на турнир борцовской лиги RAF, который пройдёт в ночь с 18 на 19 апреля, где должен встретиться с Юрайей Фейбером.

В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.