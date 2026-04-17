Боец, тренирующийся с Чимаевым, объяснил преимущество Хамзата в навыках борьбы

Американский боец полулёгкого веса (до 65 кг) UFC Аарон Пико высказался о чемпионе в среднем весе Хамзате Чимаеве, с которым проводит тренировочные лагери.

— Когда Хамзат переводит в партер, что впечатляет тебя больше всего в его технике борьбы?

— Ну, я никогда с ним не боролся. Обычно я чаще всего просто работаю с ним над физической подготовкой. Но когда он показывал мне некоторые приёмы перед боем и всё такое — тут впечатляет просто то, насколько он силён. Но главное — это его позиционирование. Я имею в виду, он может контролировать тебя одними ногами, даже не используя руки. Его нижняя часть тела просто невероятно сильна. И ещё — его уровень внимания к деталям в захватах: когда поднимать захват выше, когда опустить ниже, когда подсекать ногу. Его знания и внимание к мелочам были довольно впечатляющими.

И я много работал над этим, старался делать всё возможное, просто удерживать соперников внизу, потому что моя борьба очень хороша. И это то, на чём я действительно хочу сделать акцент: удерживать соперника в партере и наносить повреждения, — сказал Пико на YouTube-канале Submission Radio.