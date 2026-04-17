Видео: Двалишвили позирует с флагом Грузии перед схваткой с Сехудо на RAF 08

В социальных сетях появился видеоролик, на котором показана съёмка на медиадне промоушена Real American Freestyle (RAF) в преддверии турнира по грэпплингу RAF 08, который пройдёт с 18 на 19 апреля в Филадельфии, США.

На кадрах с флагом Грузии позирует 35-летний грузино-американский боец смешанного стиля, бывший чемпион промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Мераб Двалишвили.

Мераб на турнире RAF 08 столкнётся с 39-летним американским бойцом, обладателем золотой медали Олимпиады-2008 в вольной борьбе и бывшим чемпионом промоушена Даны Уайта в двух весовых категориях Генри Сехудо.

Также Арман Царукян встретится с Юрайей Фейбером.