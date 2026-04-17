Блэйдс заявил, что из-за перелома носа судьи отдали победу Хокиту

Американский боец в тяжёлом весе (до 120 кг) UFC Кёртис Блэйдс прокомментировал перелом орбитальной кости и перелом носа, полученные в поединке с непобеждённым соотечественником Джошем Хокитом на турнире UFC 327 в Майами (США).

UFC 2026. UFC 327, Майами, США
Кёртис Блэйдс — Джош Хокит (W)
12 апреля 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Кёртис Блэйдс
Окончено
UD
Джош Хокит

«Я чувствую себя нормально. Сначала я был на обезболивающих. Мне давали перкоцет из-за перелома орбитальной кости и носа, но я уже не принимал их целый день, так что чувствую себя всё ещё нормально. И если вы смотрели бой — а я знаю, что все его смотрели, — он не попал мне никуда, кроме лица.

Так что ноги у меня в порядке, руки в порядке, всё остальное тоже хорошо. Как я понимаю, он сломал мне нос ещё в первом раунде тем ранним оверхендом. Вот откуда была вся кровь. И думаю, что самым решающим фактором для судей была вся та кровь, которую я проливал, а это просто потому, что у меня легко идёт кровь», — приводит слова Блэйдса издание MMAJunkie.

Материалы по теме
Джош Хокит — спасение тяжёлого веса UFC. Запрыгнул в топ-5 и получил бой в Белом доме
Джош Хокит — спасение тяжёлого веса UFC. Запрыгнул в топ-5 и получил бой в Белом доме
