Экс-чемпионка WWE рассказала, как фанат проник на её ферму и обвинил в преследовании

31-летняя американка Джионна Джинн Даддио, выступающая под именем Лив Морган и являющаяся бывшей чемпионкой промоушена World Wrestling Entertainment (WWE), рассказала о фанате, который проник на её ферму.

«Знаете, не уверена, можно ли это считать взаимодействием с фанатами (смеётся), но пару месяцев назад я была в отъезде по работе. Когда меня нет, за хозяйство отвечает моя мама. Она заботится о животных вместе с семьёй. И вот один фанат пробрался на мою закрытую ферму и звонил в дверь два часа. Он осматривал территорию, пытался проникнуть в дом, искал ключи под ковриками. Он просто слонялся там часами.

Когда я вернулась домой, там была двухстраничная записка. Мне кажется, этот мужчина был уверен, что разговаривает со мной или что у нас чуть ли уже не отношения — я не знаю подробностей. Но он оставил письмо, по сути, с обвинением, что я стала преследовать его, а не он. Это было жутко и странно. К счастью, никто не пострадал. Я связалась с WWE и сказала: «Эй, я просто хочу поставить вас в известность, чтобы мы могли отслеживать его появление на шоу и так далее». И они отнеслись к этому очень серьёзно. Они сказали: «Мы передаём это сразу в ФБР. Это не просто фанат, пришедший к твоему дому, — он был на улице два часа и пытался взломать дверь».

Его арестовали на следующий день, и он сидит в тюрьме уже около трёх месяцев. Впереди будет суд, и всё это — целая история. Это было, наверное, моё самое безумное взаимодействие с фанатами, хотя это, конечно, даже нельзя так называть, потому что я с ним никогда не контактировала. Со мной всё в порядке, мне не страшно — я чувствую себя нормально. Мне даже жаль его. Он до сих пор под стражей», — сказал Морган на YouTube-канале Holly Madison.