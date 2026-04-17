Бразилец Мойзес после 9-го поражения в карьере признался, что вдохновляется Оливейрой

Бразильский атлет Тиаго Мойзес после поражения нокаутом в бою с Джаредом Гордоном на UFC Fight Night 256 признался, что вдохновляется своим соотечественником Чарльзом Оливейрой, чтобы вернуться на вершину.

«Чарльз — зверь. Я его огромный фанат. Я черпаю в нём огромное вдохновение, потому что у него была нестабильная карьера в UFC, а затем он всё перевернул. Я действительно равняюсь на это и тоже хочу совершить камбэк в своей карьере.

Так что теперь пришло моё время выйти в октагон и выдать сильное выступление. Моя цель — убедительно победить Гэйджа Янга, а затем продолжать доминировать над другими, и я верю, что у меня есть всё необходимое, чтобы завоевать пояс UFC. У меня есть опыт, у меня есть техника. Всё дело в правильном настрое. Люди могут сказать: «Чувак, ты сошёл с ума, ты только что проиграл Джареду Гордону». Но я верю в себя, я верю в свой потенциал. Я знаю, что у меня есть всё, чтобы туда попасть», — приводит слова Мойзеса издание MMA Fighting.

