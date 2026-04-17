Мераб Двалишвили залез на наружную стену здания для селфи с мойщиком окон в США

35-летний грузино-американский боец смешанного стиля, бывший чемпион промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Мераб Двалишвили во время беседы с блогером и спортсменкой Стефанией Ергемлидзе залез на наружную стену здания, чтобы сделать селфи со своим фанатом, моющим в тот момент окна.

В ночь с 18 на 19 апреля Мераб станет участником турнира промоушена Real American Freestyle (RAF) 08 и столкнётся с 39-летним американским бойцом, обладателем золотой медали Олимпиады-2008 в вольной борьбе и бывшим чемпионом промоушена Даны Уайта в двух весовых категориях Генри Сехудо.

В UFC Мераб последний раз дрался в декабре 2025 года, где проиграл титул россиянину Петру Яну.