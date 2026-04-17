Боец UFC Мойзес рассказал, как его мотивирует рождение дочери

Бразильский боец UFC Тиаго Мойзес высказался о подготовке к своему следующему поединку с Гэйджем Янгом, который пройдёт на турнире UFC Fight Night 273.

«Это был лучший тренировочный лагерь в моей жизни. Я очень счастлив здесь, в Бразилии, очень доволен своей командой, счастлив с дочерью и тем, что нахожусь рядом с семьёй. По выходным я езжу в сельскую местность Сан-Паулу, в дом моих родителей, и могу отключиться и перезарядиться.

Моя дочь даёт мне дополнительную мотивацию. Так что я бы не назвал рождение ребёнка давлением, скорее благодарностью, для меня это дополнительная радость. Мы с тренерами на одной волне, и для этого боя у меня были отличные спарринг-партнёры. А когда появилась дочь, то появляется чувство эйфории от того, что ты рядом с семьёй, всё складывается воедино. Когда ты счастлив в личной жизни, рядом с семьёй, при такой поддержке, ты тренируешься счастливее и тренировки становятся лучше. Всё взаимосвязано», — приводит слова Мойзеса MMA Fighting.