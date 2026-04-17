Поединок Абусупьяна Магомедова возглавит кард турнира UFC в Баку — источник

35-летний российский и немецкий боец смешанных единоборств Абусупьян Магомедов, выступающий в среднем весе в промоушене Ultimate Fighting Championship (UFC), возглавит кард турнира UFC Fight Night 280, который пройдёт 27 июня 2026 в Баку, Азербайджан, об этом сообщил журналист Лео Уокер Гимарайнс в социальных сетях.

Соперником Магомедова станет 31-летний представитель Польши Михал Олексейчук.

На счету 35-летнего Абусупьяна 28 побед в смешанных единоборствах, 13 из которых он одержал нокаутами, восемь — сабмишеном, а семь — судейским решением. Также на его счету семь поражений.

У Олексейчука — 22 победы и девять поражений.