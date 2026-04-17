Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Поединок Абусупьяна Магомедова возглавит кард турнира UFC в Баку — источник

Комментарии

35-летний российский и немецкий боец смешанных единоборств Абусупьян Магомедов, выступающий в среднем весе в промоушене Ultimate Fighting Championship (UFC), возглавит кард турнира UFC Fight Night 280, который пройдёт 27 июня 2026 в Баку, Азербайджан, об этом сообщил журналист Лео Уокер Гимарайнс в социальных сетях.

Соперником Магомедова станет 31-летний представитель Польши Михал Олексейчук.

На счету 35-летнего Абусупьяна 28 побед в смешанных единоборствах, 13 из которых он одержал нокаутами, восемь — сабмишеном, а семь — судейским решением. Также на его счету семь поражений.

У Олексейчука — 22 победы и девять поражений.

Материалы по теме
Бразилец Мойзес после 9-го поражения в карьере признался, что вдохновляется Оливейрой
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android