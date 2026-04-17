«Не может предложить ничего». Мойзес — о поединке с Янгом в Виннипеге

«Не может предложить ничего». Мойзес — о поединке с Янгом в Виннипеге
Комментарии

31-летний бразильский боец UFC Тиаго Мойзес высказался о поединке с 25-летним американцем Гэйджем Янгом, который состоится на турнире UFC Fight Night 273 в Виннипеге, Канада, в ночь на 19 апреля.

«У него не так много опыта, но он серьёзный вызов для моей карьеры. Я уже сталкивался с топовыми ударниками, одними из лучших в UFC, так что он не может предложить ничего такого, чего бы раньше не видел от соперников или спарринг-партнёров. Но он очень техничен и хочет сделать себе имя, что делает его опасным. Он молод, 25 лет, так что эта молодость и голод — вероятно, его главное оружие», — приводит слова Мойзеса издание MMA Fighting.

Материалы по теме
Боец UFC Мойзес рассказал, как его мотивирует рождение дочери
