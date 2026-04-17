Шевченко: бой Роузи с Карано — это как противостояние винтажных iPhone 6 и iPhone 3GS

38-летняя действующая обладательница титула UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко, представляющая Кыргызстан, поделилась мнением насчёт противостояния между экс-чемпионкой UFC в женском легчайшем весе соотечественницей Рондой Роузи и бывшей претенденткой на титул Strikforce в женском лёгком весе Джиной Карано. Их поединок запланирован на 17 мая и должен пройти под эгидой промоушена MVP.

«Ронда и Джина – это как противостояние iPhone 6 и iPhone 3GS. Отличные винтажные модели. Люблю их обеих. Физическая форма приходит и уходит, а техника остаётся навсегда», – написала Шевченко на своей странице в социальных сетях.

Материалы по теме
MVP: cупербой Роузи и Карано, Нганну возвращается в ММА. LIVE
Live
MVP: cупербой Роузи и Карано, Нганну возвращается в ММА. LIVE
