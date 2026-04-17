Деметриус Джонсон: Чимаев — это волк, который делает всё что хочет

Бывший обладатель титула UFC и One Championship в наилегчайшем весе американец Деметриус Джонсон с восхищением высказался в адрес непобеждённого 31-летнего чемпиона UFC в категории до 84 кг Хамзата Чимаева, который представляет ОАЭ.

«Хамзат Чимаев — это волк, который делает всё что хочет. У него есть свой стиль, который он применяет к соперникам, и никто — ни я, ни кто-либо другой — не смог бы сделать с ним то, что он сам сделал с Дрикусом. Хамзат его просто уничтожил», — приводит слова Джонсона аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Хамзат Чимаев оказался 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом без поражений на профессиональном уровне. В рекорде уроженца Чечни 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. На профессиональном уровне Борз выступает с 2018 года.

