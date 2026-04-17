Алекс Перейра пообещал фанатам стать «машиной», перейдя в тяжёлый вес
Бывший чемпион UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра высказался насчёт опасений фанатов о его актуальной физической форме, которая удивила многих болельщиков из-за потери Поатаном атлетизма.

«Сейчас я поднабрал, у меня что-то вроде пуза. Вы сами увидите, как я изменюсь. Буду выглядеть как машина. Сейчас только начало [тренировочного лагеря]. Я укрепляю своё тело. Нам осталось ещё шесть-семь недель. Так что эта форма — лишь начало», — приводит слова Перейры портал AgFight.

Напомним, следующий бой Перейра проведёт на турнире UFC в Белом доме, который состоится 14 июня в Вашингтоне в честь 250-летия независимости США. Его соперником станет француз Сириль Ган. На кону противостояния будет стоять титул временного чемпиона UFC в тяжёлом весе. Для Алекса это будет дебютный поединок в категории до 120 кг.

