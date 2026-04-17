Колби Ковингтон заявил, что в Бразилии его хотели убить из-за поведения, назначив награду

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе американец Колби Ковингтон рассказал, что бразильские бандиты хотели его убить, объявив о вознаграждении тому, кто это сделает, поскольку ранее американский боец негативно высказывался в адрес Бразилии и граждан страны.

«Все члены банды из фавелы появились и пытались меня убить. Секретная служба Бразилии вывела меня и немедленно посадила на ближайший рейс [в США]. В UFC пытались организовать мой повторный бой в Рио за титул с [Рафаэлем] дос Аньосом, а потом узнали, что за мою голову назначена награда в $ 50 тыс. Вот тогда я понял, что всё серьёзно», — приводит слова Ковингтона аккаунт FREAK.MMA в социальной сети Х.