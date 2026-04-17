Авиакомпания из США прокомментировала снятие с рейса российского бойца UFC Царукяна

Представитель американской авиакомпании American Airlines выступил с заявлением насчёт снятия с рейса второго номера рейтинга UFC в лёгком весе, представляющего Россию и Армению, Армана Царукяна.

«16 апреля рейс 513 авиакомпании American Airlines вернулся к выходу на посадку в международном аэропорту Лос-Анджелеса из-за пассажиров, которые отказались соблюдать федеральные правила. Безопасность — наш главный приоритет, мы ожидаем, что наши пассажиры будут выполнять указания членов экипажа на борту самолёта, в том числе оставаться на своих местах во время руления», — приводит слова представителя авиакомпании портал MMA Fighting.

Четыре человека, включая Царукяна, были сняты с самолёта, вскоре после этого самолёт вылетел в Филадельфию.