Результаты церемонии взвешивания участников турнира UFC Fight Night 273

Сегодня, 17 апреля, прошла официальная церемония взвешивания участников турнира UFC Fight Night 273, который состоится в Виниппеге (Канада). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами процедуры.

Главный кард:

Главный бой вечера, полусредний вес: Гилберт Бёрнс (77,56 кг) vs Майк Мэлотт (77,56 кг).
Легчайший вес: Кайлер Филлипс (61,23 кг) vs Шарль Журден (61,68 кг).

Лёгкий вес: Мандел Нэлло (70,53 кг) vs Джай Герберт (70,53 кг).
Женский наилегчайший вес: Жасмин Ясудавичюс (56,69 кг) vs Карин Силва (56,92 кг).

Лёгкий вес: Тьяго Мойзес (70,76 кг) vs Годж Янг (70,53 кг).
Полулёгкий вес: Деннис Бузукья (65,99 кг) vs Марсио Барбоза (65,77 кг).

Прелимы:

Средний вес: Жюльен Леблан (84,14 кг) vs Роберт Валентин (84,36 кг).
Тяжёлый вес: Таннер Босер (110,9 кг) vs Гёкхан Сариджам (110,9 кг).

Женский легчайший вес: Мелисса Кроден (61,46 кг) vs Дарья Железнякова (61,68 кг).
Женский наилегчайший вес: Джей Джей Олдрич (56,92 кг) vs Джейми-Лин Хорт (57,15 кг).

Промежуточный вес (до 63,04 кг): Джон Кастаньеда (63,04 кг) vs Марк Вологдин (62,82 кг).
Легчайший вес: Джейми Сирадж (61,68 кг) vs Джон Яннис (61,68 кг).

Материалы по теме
Он не умеет сдаваться. Вологдин поразил Уайта, хотя в UFC ещё не дрался
Он не умеет сдаваться. Вологдин поразил Уайта, хотя в UFC ещё не дрался
