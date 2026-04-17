Бразильский боец UFC пообещал устроить войну в бою с Павловичем. Сергей ответил ему

13-й номер рейтинга UFC в тяжёлом весе бразилец Таллисон Тейшейра оставил послание бывшему претенденту на титул временного чемпиона UFC в категории до 120 кг россиянину Сергею Павловичу в преддверии боя, который состоится 30 мая на турнире UFC Fight Night 277 в Макао (Китай).

«Сергей, надеюсь, ты много тренируешься, потому что я полон желания. Покажу другой уровень в тяжёлом весе. Мы пойдём в размен и устроим настоящую войну. Вальтер (имеется в виду Вальтер Уокер, являющийся одним из спарринг-партнёров Сергея. — Прим. «Чемпионата»), переведи ему на русский», – написал Тейшейра на своей странице в социальной сети.

Сергей не оставил без внимания данное высказывание Таллисона и ответил ему.

«Войну и рубку ты просишь… Будь готов, что она закончится быстро. Пересмотри план», – написал Павлович в своём телеграм-канале.