Чемпион UFC Пётр Ян лично привёз гуманитарную помощь в пострадавший от наводнений Дагестан

33-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян лично привёз гуманитарную помощь в пострадавший от наводнений Дагестан.

«Отобрали лично несколько домов, кому поможем. Хотели тихо приехать, но уже не получается так. Все, кто может, помогают информационно, финансово, физически. Считаю, что люди должны объединяться. Пока мы едины — мы непобедимы», — сказал Ян во время общения с журналистами.

Пётр дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в 2014 году. В рекорде россиянина 20 побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и пять поражений.

В своём последнем поединке, который состоялся 6 декабря и возглавил турнир UFC 323 в Лас-Вегасе (США), Пётр разделил октагон с грузином Мерабом Двалишвили. Для бойцов это был реванш. Ян одержал победу единогласным решением судей по итогам пяти раундов.