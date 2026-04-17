Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Артём Сусленков нокаутировал немца Артура Манна и защитил титул WBA Continental

Комментарии

30-летний непобеждённый обладатель титула WBA Continental и IBF Europe россиянин Артём Сусленков победил немца Артура Манна нокаутом в третьем раунде на турнире IBA.PRO 16, который состоялся сегодня, 17 апреля, в Серпухове. Таким образом, Артём успешно защитил титул WBA Continental. Их противостояние стало главным событием боксёрского турнира.

У Артёма Сусленкова теперь в профессиональном рекорде 14 побед, из которых девять были одержаны досрочно. Российский боксёр выступает в профи с декабря 2018 года. Спортсмен дерётся в левосторонней стойке. Он является мастером спорта международного класса по боксу.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android