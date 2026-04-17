Артём Сусленков нокаутировал немца Артура Манна и защитил титул WBA Continental

30-летний непобеждённый обладатель титула WBA Continental и IBF Europe россиянин Артём Сусленков победил немца Артура Манна нокаутом в третьем раунде на турнире IBA.PRO 16, который состоялся сегодня, 17 апреля, в Серпухове. Таким образом, Артём успешно защитил титул WBA Continental. Их противостояние стало главным событием боксёрского турнира.

У Артёма Сусленкова теперь в профессиональном рекорде 14 побед, из которых девять были одержаны досрочно. Российский боксёр выступает в профи с декабря 2018 года. Спортсмен дерётся в левосторонней стойке. Он является мастером спорта международного класса по боксу.